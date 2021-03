M5S: Di Battista, 'lite su 2 mandati ora spettacolo poco edificante'

31 marzo 2021 a

a

a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - La regola dei due mandati confermata nei giorni scorsi da Beppe Grillo? "Sa come la penso su questo. Mi permetto di suggerire ai miei ex-colleghi che: 1, ricordo che agli Stati generali venne messa una pietra sopra su questa cosa; 2, che in un momento di crisi economica non è uno spettacolo edificante litigare su quello che dovrebbe essere solo un dato di fatto". Così intercettato dall'Adnkronos Alessandro Di Battista.