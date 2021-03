Iveco: Fornaro-Epifani, 'patrimonio prezioso, governo utilizzi golden power'

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "La possibile vendita di una parte importante di Iveco, azienda leader nel settore camion e autobus, all'azienda cinese Faw determinerebbe rischi rilevanti dal punto di vista occupazionale e per una parte importante del nostro sistema manifatturiero. In questo modo rischiamo di perdere un'azienda strategica per il futuro impegnata nella ricerca per una mobilità alternativa fatta con idrogeno ed elettrico, e questo l'Italia non può permetterselo. Il governo utilizzi la golden power per evitare di perdere un patrimonio di competenze e professionalità così prezioso". Lo affermano Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, e il deputato Guglielmo Epifani.