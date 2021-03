Italia verso zona rossa e arancione fino al 30 aprile

31 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Italia zona rossa e zona arancione dal 7 fino al 30 aprile. E' quanto previsto dalla bozza del decreto, oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, con le nuove misure per contenere i contagi di Covid e la diffusione delle varianti. Dopo la Pasqua in zona rossa restano quindi divieti e regole stringenti nel Paese, ma stando alla bozza è prevista anche una deroga in base ai dati sui contagi e i vaccini.

Al bando le zone gialle: "Nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla" si applicano "le misure stabilite per la zona arancione", stabilisce, come da attese, la bozza del dl che approderà a minuti nella riunione del Cdm in programma alle 17.30.

Nel testo c'è la 'concessione' chiesta da Fi e Lega, ovvero viene prevista la possibilità di un allentamento delle misure se contagi e avanzamento della campagna vaccinale lo consentiranno. "In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili - si legge nel testo - con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020".