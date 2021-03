Covid: Tinagli, 'situazione drammatica, tutta Ue in lockdown, non ci possiamo avventurare'

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Il numero dei contagi è tornato in aumento, quello dei morti ieri ha superato quota 500, la situazione è drammatica. L'unica attenzione su cui il Pd ha spinto è la scuola, e mi pare che il governo abbia recepito. Sul resto massima cautela, tutta l'Europa è ancora in lockdown, non ci possiamo avventurare". Lo ha detto la vice segretaria vicaria del Pd Irene Tinagli a Oggi è un altro giorno, su Rauno.