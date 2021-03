Covid: Pirro (M5S), 'unica strada rigore e senso di responsabilità'

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Per un anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha gestito l'emergenza sanitaria seguendo la linea del rigore, con enorme senso di responsabilità. Abbiamo sopportato ogni genere di propaganda politica: dichiarazioni pericolose, stucchevoli, rischiose. Oggi al governo c'è Mario Draghi, che ha confermato le fasce di colori per le Regioni, su cui in molti fino a ieri si stracciavano le vesti, e, soprattutto, continua a scegliere il rigore e il senso di responsabilità per portare il Paese fuori dalla pandemia. Perché è l'unica strada che possiamo percorrere". Così, in un post su Facebook, la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Igiene e sanità del Senato, Elisa Pirro.