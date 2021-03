31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "In un giro di ascolto di imprese e sindacati esprimo 2 priorità: ancora uno sforzo di rigore per fermare contagi e decessi, poi si riaprirà, quando i dati lo consentiranno. E presto un intervento per sostenere le attività che restano oggi chiuse a garanzia della nostra salute". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.