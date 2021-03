Covid: bozza dl, 'scudo' penale per chi somministra vaccino

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - C'è il cosiddetto scudo penale per gli operatori sanitari che somministrano i vaccini nella bozza del dl che a minuti sarà sul tavolo del Cdm. "Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2 - si legge nel testo - effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione".