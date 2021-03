Calcio: Rummenigge, 'Haaland al Bayern? Voci infondate, noi abbiamo Lewandowski'

31 marzo 2021 a

a

a

Monaco, 31 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Bayern Karl-Heinz Rummenigge ha respinto le speculazioni che collegano il club all'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland. Al settimanale "Sport Bild", Rummenigge ha dichiarato che il club non ha bisogno del norvegese perché Lewandowski è "all'apice della sua carriera".

"Non so da dove vengano queste voci. Posso solo dire che abbiamo il calciatore mondiale dell'anno in questa posizione. Robert Lewandowski ha un contratto fino al 2023. E sono convinto che data la sua professionalità lo sarà fino alla fine", ha detto Rummenigge.