Calcio a 5: qualificazioni Europei, azzurri pronti per Belgio e Montenegro (2)

(Adnkronos) - La fase finale dell'europeo – per la prima volta a sedici squadre e che da ora in avanti avrà una cadenza quadriennale e non più biennale – si terrà a partire dal prossimo 19 gennaio nei Paesi Bassi. Sono sette al momento le Nazionali che hanno staccato il biglietto per Futsal Euro 2022: oltre ai padroni di casa Orange e all'Italia, anche Bosnia-Erzegovina, Azerbaigian, Croazia, e Russia hanno già ottenuto la matematica qualificazione con due giornate di anticipo.

I convocati. Portieri: Edoardo Di Ponto (Lido di Ostia), Daniele Dovara (Meta Catania), Francesco Molitierno (Real San Giuseppe), Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson). Giocatori di movimento: Simone Achilli (Olimpus Roma), Eduardo Alano (Acqua&Sapone) Attilio Arillo (FF Napoli), Vincenzo Caponigro* (Feldi Eboli), Paolo Cesaroni (CMB Matera), Cainan De Matos (Valdepenas), Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), Matteo Esposito (Lido di Ostia), André Fantecele (Sandro Abate), Murilo Ferreira (Acqua&Sapone), Guilherme Gaio (Acqua&Sapone), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Gabriel Motta (Lido di Ostia), Carmelo Musumeci (Meta Catania) e Arlan Pablo Vieira (Came Dosson).