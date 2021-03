Ambiente: Milano, spento inceneritore Sesto S. Giovanni, al suo posto biopiattaforma

31 marzo 2021 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - E' stato definitivamente spento l'inceneritore di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Nelle prossime settimane sarà dismesso e demolito per dare inizio ai lavori di costruzione della nuova biopiattaforma. La biopiattaforma avrà due linee di produzione: una per la trasformazione dei rifiuti umidi in biometano, Forsu (frazione umida organica), biocombustibile che riduce l'emissione di anidride carbonica del 97%. L'altra per la trasformazione dei fanghi in fertilizzante e in energia termica per il teleriscaldamento. I fanghi, prodotti ogni anno dai 40 depuratori del Gruppo Cap che fino a oggi erano materia di scarto serviranno a produrre 11.120 Megawattora l'anno di calore per il teleriscaldamento e recuperare fosforo da impiegare come fertilizzante. In questo modo, il 75% dei fanghi verrà trasformato in energia e il 25% in fertilizzante.

"La sfida che abbiamo di fronte - ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo - è quella di dimostrare che l'ambiente è il nuovo nome dello sviluppo e che questo orienterà l'azione delle imprese. E questo è particolarmente vero in Lombardia perché siamo all'avanguardia non solo in Italia ma anche in Europa e nel mondo sul fronte dell'economia circolare".

Cattaneo ha sottolineato che "questo impianto segna una svolta e conferma che il passaggio verso l'economia circolare ha bisogno dell'innovazione, della tecnologia e delle imprese. L'economia circolare non è uno slogan, ma una realtà: si fa con impianti innovativi come questo. Esso infatti rappresenta il paradigma di un cambio di fase nelle politiche per la gestione dei rifiuti in Lombardia. Spegniamo un vecchio termovalorizzatore, uno dei più piccoli e meno efficienti per i rifiuti urbani, e accendiamo un percorso che porterà a un impianto, che attraverso la essicazione e termovalorizzazione permetterà una gestione più efficace dei fanghi da depurazione, incluso il recupero dalle ceneri di materia prima che sta scarseggiando in natura come il fosforo".