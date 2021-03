31 marzo 2021 a

Mosca, 31 mar. (Adnkronos) - "Non abbiamo al momento alcuna informazione sulle ragioni o le circostanze del fermo" del dipendente dell'ambasciata russa in Italia. Tuttavia, in qualsiasi caso, auspichiamo che proseguiranno e saranno mantenute le relazioni bilaterali con l'Italia molto positive e costruttive", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.