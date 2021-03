31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il servizio civile ambientale può essere un'incredibile opportunità, un mattone per iniziare a costruire un mondo nuovo e per coinvolgere i giovani nel percorso di transizione ecologica che ci aspetta. Il suo inserimento nel Pnrr sarà preso in seria considerazione dal Governo". Lo afferma il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, intercettato dai cronisti.