Alitalia: sindacati, avviare subito newco Ita, piano robusto con almeno 75 aerei per estate**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "E' necessario avviare immediatamente la Newco Ita". A chiederlo sono i sindacati Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che oggi hanno incontrato i commissari straordinari di Alitalia Fava, Leogrande, e Santosuosso. I sindacati chiedono "che si mettano in campo tre trattative private, per i tre diversi asset (Aviation, Manutenzione e Handling) che portino rapidamente alla partenza della nuova azienda, con un piano industriale più robusto che preveda almeno 75 aerei per l'estate 2021, almeno 105 nel 2022 e la salvaguardia di tutti i lavoratori".