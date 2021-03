30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Con l'Assegno unico per i figli da 0 a 21 anni il sostegno alla maternità è finalmente uguale per tutti. Ora procediamo celermente con le infrastrutture sociali che aiutano la famiglia e, liberando il tempo delle donne, sostengono il loro diritto al lavoro". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.