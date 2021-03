Titoli Stato: rendimenti in calo in asta 4 mld Btp a 5 anni

30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - Rendimenti in calo nell'asta con cui oggi il Tesoro ha collocato 4 miliardi in Btp a 5 anni, con scadenza aprile 2026. A fronte di una richiesta per 5,3 miliardi (con un rapporto di copertura pari a 1,33) il rendimento lordo è sceso allo 0,05%, ovvero 6 punti in meno rispetto all'asta del 25 febbraio scorso. Assegnati oggi anche 3 miliardi in Btp a 10 anni con scadenza agosto 2031, con un rendimento dello 0,72% (con una richiesta per 4,27 miliardi) e 1,5 miliardi in CCteu a 6 anni con un rendimento lordo di -0,08%.