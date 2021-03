Radio: Arbore, ‘riporto su Isoradio reperti preziosi di ‘Alto gradimento'' (3)

30 marzo 2021 a

(Adnkronos) - “La mia è l'opportunità di continuare un racconto iniziato su Isoradio, fatto dagli italiani che sono in giro la notte per lavoro - afferma Roberto Poletti, conduttore de ‘I Senzanotte' - Un viaggio fra gli italiani che lavorano e che ci seguono non solo sulla strada ma anche da casa e dall'estero e che fanno parte della comunità di Isoradio, attraverso i racconti della gente sulla strada, che non si fermano mai, come i tassisti o i camionisti e che nonostante le difficoltà hanno ancora la forza di fare una battuta. C'è un'Italia vitale che ce la fa e che noi raccontiamo. Io mi nutro di questo ottimismo anche per superare la pandemia”.

“Il direttore ci ha chiesto di fare un viaggio nell'Italia del Covid e del post Covid delle donne – racconta Monica Setta, conduttrice di ‘Parla con Lei' - Ieri abbiamo avuto conferma che le più penalizzate nel lavoro sono le donne. La pandemia ha reso ancor più fragile la condizione già fragile delle donne. L'idea è chiedere alle ospiti della trasmissione come stanno affrontando questa loro sfida. Questo è il nostro viaggio nell'Italia al femminile che cambierà dopo la pandemia”.