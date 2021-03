Pd: Letta, 'sorteggio per capogruppo? giusto deputati votino'

30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Io credo all'interno del Parlamento è giusto che valga la regola dell'elezione. Madia e Serracchiani sono entrambe brave, dopo di che i singoli parlamentari è giusto che abbiano una preferenza per l'una o per l'altra. Tutti gli organi di vertice del Parlamento vengono eletti a scrutinio segreto, fa parte della libertà dei parlamentari". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, al Corriere.it a chi gli chiede perchè l'elezione del capogruppo sia a scrutinio segreto e perchè, visto che considera le candidate Madia e Serracchiani entrambe competenti, non si sia fatto un sorteggio.