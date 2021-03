Pd: Letta, 'Madia e Serracchiani libere, dibattito no dominato da correnti'

30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Serracchiani e Madia sono due persone molto libere, tutt'altro che ascrivibili a questa o quella corrente. Questo non è un dibattito dominato dalle correnti è un passaggio complicato, il confronto è naturale, io avrei toni meno forti, ma che ci sia una competizione è naturale. Questa sera il gruppo deciderà e chi vincerà avrà poi il sostegno di tutti. Io ho deciso di non intervenire nella decisione perché i gruppi sono autonomi rispetto ai partiti. Il segretario non interviene". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, al corriere.it.