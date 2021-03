Milano: a bordo di auto car sharing investe ciclista e fugge, denunciato

30 marzo 2021 a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - A Milano un uomo di 32 anni è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga. Giovedì scorso il 32enne, a bordo di un'auto di una compagnia di car sharing, aveva investito in viale Regina Margherita un uomo di 74 anni, a bordo della sua bicicletta, fuggendo senza prestare soccorso al ferito. L'incidente era stato ripreso da una dashcam installata sull'auto di un cittadino, che aveva contattato la polizia locale. Gli agenti, visionando le telecamere presenti in zona e sui mezzi pubblici dell'Atm, hanno individuato la targa del veicolo. L'azienda di car sharing ha subito comunicato il nome del conducente della vettura, che è stato accompagnato negli uffici della polizia locale e denunciato.