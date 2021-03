Eni Gas e Luce sponsor ufficiale di 'Donne all'Opera' per dire no alla violenza

30 marzo 2021 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Eni Gas e Luce è sponsor ufficiale di 'Donne all'Opera: per dire no alla violenza', un progetto nato da un'iniziativa di Francesca Ascioti, cantante lirica di fama internazionale e fondatrice della Enea Barock Orchestra. Alla conferenza stampa, svoltasi oggi in modalità virtuale, ha partecipato per Eni Gas e Luce Giorgia Molajoni, Head of Identity, Data & Digital Transformation.

'Donne all'Opera' prevede, per la prima volta nel panorama della musica classica, la partecipazione di un gruppo di cantanti donne di livello internazionale come Patrizia Ciofi (soprano), Vivica Genaux (mezzosoprano), Carmela Remigio (soprano), Anna Bonitatibus (mezzosoprano), Francesca Ascioti (contralto) e Paola Valentina Molinari (soprano), accompagnate da un'orchestra tutta al femminile composta da 22 elementi. L'orchestra sarà diretta da Valeria Montanari e la scaletta proporrà storie in musica di protagoniste femminili dell'opera che si sono riscattate dalla violenza.

Attraverso le musiche dei più rinomati compositori barocchi come Vivaldi, Haendel, Hasse e tanti altri, si rivivranno storie di personaggi letterari, mitologici e storici che non hanno ceduto ai soprusi maschili e hanno saputo alzare la testa. L'evento vedrà la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta ed Elisa Di Francisca.

Le cantanti e la direttrice d'orchestra protagoniste del concerto si esibiranno a titolo gratuito con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore delle onlus 'Vite Senza Paura' e 'We World' per finanziare progetti a sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Municipio Roma II di Roma Capitale.

In Italia oltre 6 milioni di donne hanno subito violenza e ogni 2 giorni una donna viene uccisa da un uomo a lei vicino, ma solo l'11% trova il coraggio di denunciare l'aggressore. Il lockdown dovuto all'emergenza Covid-19 ha purtroppo inasprito questa drammatica situazione di violenza domestica.

Per questo motivo, Eni Gas e Luce, da sempre impegnata internamente in attività di sostegno e valorizzazione dei temi legati alla diversity, ha scelto di sostenere 'Donne all'Opera'. In questo particolare momento storico, è ancora più importante intraprendere azioni concrete che condannino ogni forma di violenza e sostengano, attraverso operazioni culturali dedicate, le vittime. Il concerto si svolgerà a porte chiuse domani presso l'Auditorium Parco Nazionale della Musica di Roma. La registrazione sarà disponibile sul canale YouTube di Eni gas e luce a partire dal 4 aprile.