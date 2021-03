Disdetta della Spielwarenmesse 2021 Summer Edition di luglio

30 marzo 2021 a

- Una lunga pandemia rende più difficile la pianificazione

- Nuovo inizio nel 2022 con una forte offerta digitale aggiuntiva

NORIMBERGA, Germania, 30 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Con la Summer Edition di luglio, la famosa Spielwarenmesse di Norimberga doveva essere spostata, per la prima volta, nella stagione estiva. Con il rinvio la Spielwarenmesse eG, quale organizzatrice, ha fatto l'impossibile per offrire al settore, nell'anno in corso, una piattaforma adeguata per il networking. A causa della grande incertezza, tuttora causata dalla pandemia di Corona a livello nazionale e internazionale, l'appuntamento viene disdetto e il focus si concentra ora sulla Spielwarenmesse 2022. La decisione è stata presa durante la riunione del Consiglio di Sorveglianza del 25 marzo.

Ernst Kick, CEO della Spielwarenmesse eG fa presente al riguardo: "Abbiamo inizialmente ricevuto un buon feedback sulla Summer Edition, sia dagli espositori che dagli operatori professionali. Nelle ultime settimane, tuttavia, in particolare il deludente lento miglioramento nello sviluppo della pandemia ha causato incertezza nel settore. Per noi la salute di tutte le parti interessate rimane fondamentale". Soprattutto la mancanza di prospettive, che circonda le manifestazioni fieristiche da parte della politica, ha un impatto considerevole sulla pianificazione dell'organizzazione delle fiere e dei viaggi dei produttori e degli acquirenti internazionali. Nonostante la pianificazione già avviata, non sarà possibile, senza un necessario e sicuro periodo di preparazione, svolgere con successo la Spielwarenmesse Summer Edition.

Da subito tutta l'attenzione è rivolta alla regolare Spielwarenmesse dal 2 al 6 febbraio 2022 insieme alla Spielwarenmesse Digital. Questa è la prima volta che l'ente organizzatore collega l'indispensabile esperienza fieristica in loco con il mondo virtuale, per ottimizzare la partecipazione dei fornitori, così come dei rivenditori specializzati e degli acquirenti ed offrire loro il miglior servizio possibile. "Non stiamo ricevendo altro che feedback positivi. Gli operatori del mercato non vedono l'ora di ritrovarsi tutti insieme a febbraio. E noi ci rallegriamo di poter salutare tutti personalmente alla 72esima Spielwarenmesse a Norimberga.", conclude Ernst Kick.

Spielwarenmesse®

La Spielwarenmesse eG, fornitrice di servizi, organizza la Spielwarenmesse®, la fiera più importante a livello mondiale per i giocattoli, gli hobby e il tempo libero. La Fiera Specializzata costituisce una piattaforma completa per le comunicazioni e le ordinazioni per 2.800 produttori nazionali ed internazionali. La presentazione delle novità e la visione d'insieme sul settore costituiscono un pacchetto di informazioni per l'orientamento annuale nel mercato per più di 65.000 acquirenti e commercianti specializzati, provenienti da più di 130 nazioni. Dal 2013 la definizione Spielwarenmesse® è protetta in Germania quale marchio.

Periodo della fiera Spielwarenmesse® da mercoledì a domenica, 2 – 6 febbraio 2022

