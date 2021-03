Covid: fonti P.Chigi, in decreto automatismo per allentare misure in base a dati

30 marzo 2021 a

a

a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Nel decreto con le misure per contenere i contagi Covid, atteso in Cdm domani, dovrebbe essere previsto un automatismo che, da una data X in poi e in presenza di dati "molto positivi", potrebbe consentire un allentamento delle misure. Si tratta del meccanismo chiesto a gran voce da Lega e Fi, per evitare che fino al 30 aprile vi sia un'Italia divisa solo in aree rosse e arancione. La norma in questione -che tuttavia non dovrebbe espressamente menzionare le aree 'gialle'- consentirà degli alleggerimenti delle misure anti-Covid, degli "sprazzi di giallo", chiariscono le stesse fonti.