Covid: dimissioni assessore Razza, l'interim a Musumeci

30 marzo 2021 a

a

a

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - Sarà, come apprende l'Adnkronos, il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a prendere l'interim dell'assessorato alla Salute dopo le dimissioni di Ruggero Razza, indagato nell'inchiesta per i dati falsificati sul Covid. Il Governatore siciliano ha convocato per le 15 la Giunta regionale per annunciare l'interim alla Salute. Dopo la riunione di Giunta Musumeci è atteso all'Assemblea regionale siciliana, come annunciato dal Presidente Miccichè.