Commercio: Amway Italia, nel 2020 fatturato raggiunge 73,4 mln euro

30 marzo 2021

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Amway Italia, filiale della multinazionale leader mondiale nel settore della vendita diretta, fondata nel 1959 negli Stati Uniti, ha chiuso a febbraio il bilancio del 2020 con un fatturato complessivo di 73,4 milioni di euro, il +3% rispetto all'esercizio precedente. Amway si dimostra ancora una volta un'opportunità commerciale solida per oltre 50.000 incaricati alle vendite, il +12,5% rispetto al 2019. “In un momento di incertezza e di cambiamento, Amway Italia - afferma Monica Milone, general manager di Amway Italia - prosegue il trend di crescita, riconfermando la grande efficacia del modello di business e la competitività dell'offerta merceologica. Abbiamo affrontato con successo il complesso quadro economico, grazie a scelte strategiche vincenti, come la crescente digitalizzazione. Un fattore chiave è stato, inoltre, l'impegno dei nostri incaricati che con perseveranza si sono dimostrati il vero motore dell'azienda, adattandosi progressivamente alle necessità del mercato. Nell'anno del 35mo anniversario di Amway Italia, abbiamo scommesso su una trasformazione che vede l'online diventare elemento chiave per lo sviluppo del business dei nostri incaricati. Centralità che andrà consolidandosi, ma che avrà più valore se completata dalla capacità di stabilire relazioni, da sempre tratto distintivo della vendita diretta”.

Gli importanti risultati ottenuti dall'Italia si riflettono anche a livello globale, dove Amway ha chiuso il 2020 con vendite complessive pari a 8,5 miliardi di dollari (+2% rispetto al 2019), riconfermandosi azienda leader nel proprio settore . In particolare, una spinta significativa è data dal settore nutrizione che ha rappresentato più del 50% delle vendite. Anche in Italia la categoria nutrizione si conferma il settore principale per la filiale, rappresentando complessivamente il 50% del fatturato. A seguire, il comparto bellezza e cura della persona con il 25% del fatturato e quello beni durevoli con il 11%.

Nel 2020, elementi strategici per la crescita dell'azienda sono stati innovazione e digitalizzazione, in particolare il lancio del nuovo sito, grazie al quale gli incaricati sono ancora più vicini ai propri clienti e possono offrire loro un'esperienza d'acquisto veloce e personalizzata. Inoltre, nel contesto dell'emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica, Amway si è presentata come un'opportunità imprenditoriale alternativa, senza rischi, con costi d'entrata minimi totalmente rimborsabili e un modello di business caratterizzato da flessibilità e promozione dell'iniziativa personale. Il benessere dei propri clienti e incaricati continua a rappresentare la priorità per Amway; per questo l'azienda lavora giornalmente per garantire un'ampia offerta con un catalogo composto da oltre 400 prodotti nei settori nutrizione, bellezza e cura della casa.