Vilnius, 30 mar. - (Adnkronos) - "Io spero che le cose siano a posto non a giugno anche un po' prima". Il ct azzurro Roberto Mancini commenta così la possibilità che non arrivi l'ok alla presenza del pubblico per le partite dei prossimi Europei previste all'Olimpico di Roma. Se non ci fosse almeno un 20-25% di spettatori quei match si giocherebbero da un'altra patte. Il 7 aprile ci sarà la decisione definitiva.