Pd: segreteria con Letta su Pnnr e circoli, oltre 1100 assemblee e 7mila partecipanti**

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Si è riunita oggi la segreteria nazionale del Partito democratico. Nel corso dei lavori è stato affrontato lo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Riforme e Resilienza, illustrato da Antonio Nicita, responsabile della segreteria Pd per il PNRR, Piano che si trova oggi nella fase finale di formulazione delle proposte e di identificazione degli obiettivi". Così in una nota del Pd.

"Il Segretario Enrico Letta ha ribadito che Next Generation EU dovrà diventare un riferimento permanente delle politiche economiche e sociali dei prossimi anni, nel quale far confluire tutte le ulteriori risorse che si renderanno disponibili, coniugandole in una visione strategica coerente sui temi della transizione ecologica, della riduzione dei divari territoriali e sociali, della promozione della inclusione sociale. Su questa fase finale del PNRR, la segreteria ha deciso di avviare un confronto con le parti sociali e all'interno del partito, per raccogliere stimoli e suggerimenti, identificare le proposte prioritarie, integrare i progetti proposti, valorizzare gli obiettivi, individuando opportune forme di valutazione, governance e adattamento strategico del Piano".

"Nel corso delle riunione sono stati inoltre presentati i primi dati che stanno affluendo nella piattaforma 'Partecipa', relativi alla consultazione dei circoli (Vademecum sui 21 punti) promossa dal segretario. I dati confermano una straordinaria mobilitazione in atto: ad ora si registrano 418 vademecum inseriti, 597 circoli coinvolti, oltre 7000 partecipanti e oltre 1100 assemblee organizzate. La raccolta dei dati terminerà entro Pasqua".