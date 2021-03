30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Un grande grazie a Romano Prodi per aver accettato di prendere il testimone che gli passo per guidare Italia-Asean. In bocca al lupo a lui e a tutti gli amici dell'associazione che abbiamo creato sei anni fa per rafforzare i legami tra Italia, 'Unione Europea e SudEstAsiatico". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.