Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - "A Tortona un importante progetto di riqualificazione per il rilancio di Sport e Cultura: in zona Dellepiane verranno realizzati il Liceo dello Sport e, grazie anche a un finanziamento dell'Ics, una palestra. Un nuovo polo sportivo e didattico di fondamentale importanza per il territorio". Così su Twitter l'Istituto per il credito sportivo.