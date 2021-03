SketchTour Portugal Reload, scrivere e disegnare il Portogallo

29 marzo 2021 a

Scrittori e Urban Sketcher mostrano il meglio del Portogallo

LISBONA, Portogallo, 29 marzo 2021 /PRNewswire/ -- SketchTour Portugal Reload percorrerà diversi scenari e paesaggi delle isole e del territorio continentale portoghesi, che passeranno dalla realtà alla narrativa attraverso le storie degli scrittori nazionali e i disegni degli sketcher, locali e internazionali, invitati a partecipare al progetto.

Monocromatici o nei colori dell'arcobaleno, i ritratti delle sette regioni turistiche del Paese e le narrazioni degli autori portoghesi riprodurranno esperienze uniche delle varie mete, in risposta alla sfida lanciata dal collettivo di artisti Urban Sketchers, con il sostegno di VisitPortugal, che mira a promuovere il Paese e il turismo letterario attraverso un progetto integrato che combina scrittura e disegno.

Dopo il successo della prima edizione nel 2017, SketchTour Portugal Reload tornerà nel 2021, con la partecipazione di venti illustratori (dieci nazionali e dieci internazionali) provenienti da Spagna, Italia, Francia, Regno Unito, Svezia ed Egitto. Tra gli artisti stranieri vanno segnalati Lapin, Stefano Faravelli, Ian Fennelly, Simo Capecchi, Nina Johansson e Reham Ali.

La novità dell'edizione del 2021 è l'aggiunta al viaggio di undici importanti autori e scrittori in lingua portoghese di diverse generazioni: Mia Couto, José Luís Peixoto, Dulce Maria Cardoso, Afonso Cruz, Gonçalo Cadilhe, Rui Cardoso Martins, Sérgio Godinho, Marcela Costa, Matilde Campilho, Rui Cardoso Martins e Jacinto Lucas Pires. Gli autori scriveranno del Portogallo, integrando i disegni degli sketcher con le loro parole e narrazioni, e ispirando i futuri viaggi dei turisti.

SketchTour Portugal Reload intende dare vita a oltre cinquecento disegni, dieci webisode, un documentario, un'esposizione multimediale e un libro che riunirà testi e illustrazioni con una prefazione di Mia Couto. Il sito web www.SketchTourPortugal.com sarà costantemente aggiornato con i risultati delle diverse edizioni del progetto e con una libreria di immagini sonore che contribuiranno a creare una nuova percezione delle esperienze e della destinazione attraverso contenuti più accessibili.

Nell'ambito del piano per la ripresa del turismo, questo progetto mira a collocare il Portogallo tra le scelte preferite dei turisti nazionali e internazionali e a dimostrare che la destinazione è pronta a ricevere tutti coloro che desiderano godere della natura, del patrimonio, della cultura e di tutti gli altri aspetti che continuano a fare del Portogallo una meta di punta.

SketchTour Portugal Reload partirà da Madeira, dal 7 al 12 aprile, con la partecipazione del Presidente di Turismo de Portugal, Luís Araújo, della sketcher francese Charline Moreau e della scrittrice Marcela Costa.

La seconda tappa di SketchTour si svolgerà nell'Algarve e ispirerà la scrittrice Matilde Campilho, lo sketcher locale Pedro Loureiro e la disegnatrice italiana Simo Capecchi.

L'itinerario dell'Alentejo, territorio vasto e diversificato, prevede due tour, con la partecipazione degli sketcher Nuno Branco e Marielle Duran (Francia) da un lato e di Celeste Vaz Ferreira e Lapin (Francia) dall'altro, accompagnati rispettivamente dagli scrittori Rui Cardoso Martins e José Luís Peixoto.

SketchTour prevede anche due itinerari che attraversano il centro del Portogallo, a cui parteciperanno gli sketcher Alexandra Belo e Santi Sallés (Spagna), Margarida Martins e Nina Johansson (Svezia) e gli scrittori Gonçalo Cadilhe e Afonso Cruz.

Nelle isole atlantiche delle Azzorre, la natura ispirerà lo scrittore Joel Neto e gli illustratori Mário Linhares e Maru Godas (Spagna).

A Porto, le strade cittadine, la costa, la valle del Douro e l'entroterra saranno immortalati da Paulo Mendes e Ian Fennelly (Regno Unito), accompagnati dalla scrittrice Dulce Maria Cardoso. Nel Nord, passando attraverso le zone di confine di Trás-os-Montes, Gerês e Minho, si esibiranno gli sketcher Marco António Costa e Stefano Faravelli (Italia), accompagnati dallo scrittore Jacinto Lucas Pires.

Le strade, i monumenti e i luoghi insoliti di Lisbona saranno fonte di ispirazione per le sketcher Rosário Félix e Reham Ali (Egitto) e per l'autore e compositore Sérgio Godinho.

Durante tutto il 2021, SketchTour Portugal Reload scriverà e disegnerà il Portogallo, riunirà talenti nazionali e stranieri in tutto il Paese e ispirerà viaggi futuri attraverso i diversi territori ed esperienze offerti dalla destinazione. Una destinazione che accoglie tutti e rispetta tutte le differenze di chi la visita. Una destinazione inclusiva e sostenibile, in cui si costruisce un turismo migliore per un pianeta migliore.

