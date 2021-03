29 marzo 2021 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "La scissione è stato un momento molto doloroso, chi è rimasto lo ha fatto con convinzione. Quindi io sono per superare a tutto tondo la logica degli ex. Siamo tutti e tutte Democratiche e Democratici e lavorerò in questa direzione". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ai microfoni di 'Forrest' su Radiouno Rai.