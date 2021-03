Milano: polizia ferroviaria, 6 arresti e 28 denunce in una settimana

29 marzo 2021 a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - Sei persone arrestate, 28 denunciate e 17mila controllate. E' il bilancio delle attività della polizia ferroviaria in Lombardia nell'ultima settimana. Sono stati 340 i servizi di vigilanza effettuati negli scali ferroviari e 87 quelli a bordo treno, per un totale di 260 convogli presenziati. Inoltre sono state comminate otto contravvenzioni ai sensi del Regolamento polizia ferroviaria e 11 sanzioni al codice della strada. In particolare sono stati arrestati tre uomini, cittadini marocchini, sorpresi dagli agenti nella stazione di Pioltello a bordo di un treno mentre rubavano una valigetta a un viaggiatore. Due di loro, riusciti a scappare, sono stati subito rintracciati nella camera d'albergo utilizzata come base d'appoggio, nella quale sono stati rinvenuti documenti, carte di credito, bancomat, borse, un telefono e denaro contante.

Un cittadino della Guinea è stato fermato dagli agenti nella stazione di Milano Certosa con 22 involucri in cellophane contenenti in tutto 46 grammi di marijuana e 6.500 euro in contanti. Arrestato anche un 37enne che nella stazione di Porta Garibaldi aveva appena rubato la bicicletta a un rider che stava effettuando delle consegne a domicilio. Infine un cittadino peruviano di 26 anni, fermato nella stazione di Milano Centrale, risultava ricercato per aver commesso numerosi reati tra cui rapina e lesioni aggravate. E' stato portato nel carcere di San Vittore per scontare la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione.