Iv: Taverna, 'da Renzi mancanza di rispetto verso Paese che soffre e lotta'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Gli italiani sono bloccati dalle inevitabili restrizioni per combattere l'aumento dei contagi mentre un senatore della Repubblica, pagato dai contribuenti, se ne va in giro per il mondo a godersi lo spettacolo dei Gran Premi in piena pandemia. È allucinante questa mancanza di rispetto nei confronti di un intero Paese che soffre e non smette di lottare". Lo scrive su Facebook la senatrice del Movimento 5 stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato, postando l'articolo relativo alla presenza di Matteo Renzi al Gran premio di formula 1 del Bahrein, senza nominare l'ex premier.