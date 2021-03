Iv: Buffagni, 'Renzi gioca a fare turista per caso, sfregio a italiani'

29 marzo 2021 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Non contento di aver fatto perdere 2 mesi agli italiani con una scellerata crisi di Governo in piena pandemia, Matteo Renzi continua a dar spettacolo. Dopo il viaggio negli Emirati Arabi proprio in piena crisi di Governo, adesso il Senatore Renzi vola in Bahrain per assistere al Gran Premio di F1. Ma a voi sembra normale che con milioni di italiani che stanno facendo enormi sacrifici per combattere il virus, questo signore vada in giro per il Mondo, giocando a fare il "turista per caso"? Io lo trovo totalmente irrispettoso nei confronti degli italiani!". Lo scrive in un post il deputato M5S, Stefano Buffagni.