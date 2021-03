Covid: Zingaretti, 'stretta anti-assembramento? E' responsabilità singoli che fa differenza'

29 marzo 2021 a

a

a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Una stretta anti-assembramento? "Io penso che i sindaci hanno gli strumenti per poter intervenire, molti lo hanno fatto, però faccio un appello: non diamo sempre colpa a chi non controlla o fa le regole, faccio un appello alla responsabilità individuale, perché è quella che fa la differenza". Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ai microfoni di Rai Radio 1.