Covid: Zingaretti, 'personale sanitario deve essere vaccinato, sì a legge'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Io penso che il personale sanitario debba essere tutto vaccinato. Queste figure devono salvare non diventare un rischio o peggio essere il vettore che produce il male. Bisognerebbe arrivare ad una legge in cui, soprattutto in una pandemia come questa, il personale sanitario sia vaccinato". Lo dice il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, ai microfoni di Radio Rai 1.

Sul presunto caso registrato in una Rsa a Fiano Romano, smentito dall'ordine degli infermieri di Roma, "stiamo verificando. Interpreto questo comunicato come un appello alla responsabilità e ad evitare se possibile sensazionalismi. Bisogna informare su tutto ma bisogna evitare di dare notizie non così certe soprattutto quando si parla di vite", rimarca Zingaretti.