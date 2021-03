Covid Gb, verso allentamento restrizioni

29 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Boris Johnson invita alla prudenza i suoi connazionali, mentre il paese si appresta a compiere i primi significativi passi in direzione di un allentamento delle restrizioni anti-Covid. Sarà consentito incontrarsi all'aperto in gruppi di sei persone, anche all'interno di giardini privati, mentre potranno riprendere le attività sportive all'aperto.

L'allentamento delle restrizioni sarà accompagnato dal lancio di una campagna governativa che sottolineerà il rischio legato alle riunioni di più persone appartenenti a nuclei famigliari diversi all'interno di spazi chiusi, con tanto di consigli degli psicologi su come resistere alle pressioni di parenti e amici che vorrebbero indurre ad infrangere le regole.

In una dichiarazione divulgata in nottata, il premier ha esortato alla prudenza: "Dobbiamo restare cauti, con i casi in aumento in Europa e nuove varianti che minacciano la nostra campagna vaccinale. Malgrado le aperture di oggi, ciascuno deve attenersi alle norme".