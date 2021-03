Covid: da Regione Lombardia 32,4 mln per famiglie in difficoltà (2)

29 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Per Regione Lombardia lo stanziamento "è un grande impegno economico, che conferma la volontà della giunta di mettere al centro delle proprie politiche di sostegno le famiglie lombarde, con aiuti concreti e immediati, grazie alla semplificazione dei requisiti di accesso e delle procedure di concessione. Le difficoltà e la gravità del momento storico attuale impongono, infatti una maggiore tempestività nell'agire e nell'attivazione di misure di sostegno specifiche".

"Le risorse - conclude Locatelli - sono destinate a nuclei familiari con un Isee minore o uguale a 30mila euro, che hanno registrato una riduzione dell'attività lavorativa, includendo anche i titolari di Partita Iva. Regione Lombardia continuerà a lavorare anche nelle prossime settimane per mettere a disposizione risorse a favore delle attività estive di bambini e ragazzi e per garantire un supporto ai tanti enti del terzo settore che si trovano in grave difficoltà".