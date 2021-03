Covid: Boccia a Salvini, 'basta strumentalizzazioni'

29 marzo 2021 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Il governo è in linea con la linea prudenziale che il ministero della Salute ha sempre mantenuto e che il Pd ha sempre difeso nei confronti dell'irresponsabilità di chi diceva riapriamo per le feste o per il ponte". Lo dice Francesco Boccia a Radio Immagina.

"La lotta al Covid è una guerra e non la puoi fare se c'è una parte della politica che dice 'il prossimo weekend riapriamo tutto'. Il nostro appello al leader della Lega Salvini è basta con le strumentalizzazioni. Quando lo diceva Conte non lo capiva, adesso che lo dice Draghi sta cominciando a capire".