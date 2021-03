Covid: Bellanova, 'bene passaporto vaccinale Ue, strumento in più per ripartire'

29 marzo 2021 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Ieri la Commissione Europea ha confermato di essere pronta a lanciare il passaporto vaccinale dal 15 giugno, un documento facoltativo valido in tutto il territorio dell'Unione che permetta a chi si è vaccinato di muoversi più liberamente nonostante il perdurare delle restrizioni". Così Teresa Bellanova di Iv su Fb.

"È un'ottima notizia che con Italia Viva auspicavamo da tempo. Perchè se i vaccini rappresentano il primo passo verso una ritrovata normalità, il passaporto per i vaccinati è uno strumento in più per ridurre le limitazioni, far ripartire economia, relazioni, scambi, turismo e programmare così il rilancio, dando nuovo respiro a tante aziende e a tante lavoratrici e lavoratori del settore".