Quirinale: Mattarella incontra rappresentanza Aeronautica, 'quest'anno ultimo mio mandato'**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "L'anno scorso, a causa dell'esplodere della pandemia, questo incontro non ha potuto aver luogo, come non è avvenuto neppure per le altre Forze Armate. Quest'anno, anche perché è l'ultimo del mio mandato, non potevo e non volevo farne a meno". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell'Aeronautica militare, nel 98/mo anniversario della fondazione, guidata dal generale di squadra aerea Giovanni Fantuzzi.