Quirinale: Mattarella conferma, 'è il mio ultimo anno di mandato'**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Quest'anno, anche perché è l'ultimo del mio mandato, non potevo e non volevo" fare a meno di questo incontro. Poco più di un inciso inserito nei circa sette minuti di saluto rivolto alla rappresentanza dell'Aeronautica militare incontrata al Quirinale in occasione del 98/mo anniversario della sua costituzione, ma che serve al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per sottolineare pubblicamente per la seconda volta di essere entrato nell'ultimo anno del settennato, che terminerà il 3 febbraio del 2022.

Una mera considerazione oggettiva, anche se ciclicamente non manca chi ipotizza una sua rielezione. "Quello che inizia -sottolineò il Capo dello Stato nel messaggio di fine 2020- sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese. La ripartenza sarà al centro di quest'ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso".