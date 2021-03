Musei: Dad agli Uffizi, oltre mille richieste in pochi giorni dalle scuole** (2)

29 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, commenta così: "Le lunghe chiusure dovute alla pandemia non hanno bloccato la missione educativa del Museo, una delle più nobili ed essenziali. Se la scuola ha trovato un sistema per continuare a far lezione, anche noi abbiamo voluto impegnarci, e proprio a favore dei bambini e dei ragazzi, ai quali le norme sanitarie hanno tolto tanti stimoli e tante libertà. Con il programma ‘'orza scuole' - una voce che arriva dal museo - ci auguriamo di incuriosirli e di iniziare una formazione all'arte che sia più personale e diretta".

La coordinatrice del Dipartimento per l'Educazione delle Gallerie degli Uffizi, Silvia Mascalchi, aggiunge: "Già dai primissimi incontri effettuati con le scuole ci siamo sentite investite da un'ondata di gratitudine. L'entusiasmo dei bambini, le loro espressioni attente e i saluti calorosi con rinnovate promesse di rivederci a Firenze appena sarà possibile, sono il migliore carburante per tutto il Dipartimento".