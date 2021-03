Fumetti: 'Asterix e il Grifone', nuovo albo esce il 28 ottobre in contemporanea mondiale** (2)

29 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - L'annuncio di questo volume arriva un anno dopo la scomparsa di Albert Uderzo. A tale proposito, Jean-Yves e Didier hanno dichiarato: "Albert si è affidato a noi per rispettare i valori dei personaggi che egli stesso ha creato insieme a René Goscinny, permettendo loro di vivere nuove avventure. È con grande emozione che perseguiamo, in sua assenza, la missione che ci ha affidato con questo nuovo libro, che speriamo entusiasmerà i lettori".

"Sarebbe stato allettante parlare del coronavirus che colpisce il mondo intero, ma ho lasciato fuori questo argomento - ha precisato Ferri in una recente intervista al settimanale 'Journal du Dimanche' - L'epidemia è un argomento triste, pieno di ansia. È meglio ridere di qualcos'altro e sperare che quando l'album uscirà finalmente avremo voltato pagina. Nonostante tutto, si potrebbe trovare un'allusione a una pozione che sembra un vaccino o qualche piccola strizzatina d'occhio".

Jean-Yves Ferri ha detto, inoltre, che Uderzo è stato "in grado di conoscere il nuovo tema" della storia prima della sua scomparsa. "Ha approvato la storia, ci ha incoraggiato. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Albert non ci stava con il fiato sul collo per controllare tutto".