Fumetti: 'Asterix e il Grifone', nuovo albo esce il 28 ottobre in contemporanea mondiale**

Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - Conto alla rovescia per tutti gli amanti di Asterix e Obelix: il 28 ottobre arriverà nelle edicole e nelle librerie "Asterix e il Grifone", trentanovesima avventura a fumetti del duo di Galli più famoso della storia, edito in Italia da Panini Comics. Asterix, con oltre 385 milioni di albi a fumetti venduti nel mondo, è ormai considerato un vero e proprio fenomeno editoriale. L'albo uscirà, infatti, in simultanea in 17 lingue, con una tiratura stimata di 2 milioni di copie per la Francia e 3 milioni per le edizioni straniere. E' l'ultimo album che il disegnatore francese Albert Uderzo (morto a 92 anni il 24 marzo 2020; l'altro creatore, lo sceneggiatore René Goscinny era scomparso nel 1977) aveva autorizzato personalmente.

Nel nuovo volume, il quinto creato dalla collaborazione tra Jean-Yves Ferri (testi) e Didier Conrad (disegni), i due eroi, accompagnati dall'immancabile cagnolino Idefix e dal druido Panoramix, si troveranno coinvolti una ricerca epica e disseminata di trabocchetti, per scovare un terrificante animale mitologico con zanne impressionanti e un terribile becco da rapace: il Grifone. Nella storia comparirà una pozione magica che sembra un vaccino, forse l'unica concessione che il fumetto farà ai tempi della pandemia da coronavirus.

Lo sceneggiatore Jean-Yves Ferri ha rivelato qualche aneddoto in più sulla creazione di questa nuova storia: "Per me, tutto è cominciato dalla rappresentazione scolpita della tarasca, un mostro delle leggende celtiche... Mi sono chiesto allora se i nostri antenati credessero davvero nell'esistenza di questi strani mostri. Non mi restava che scegliere l'animale da porre al centro della storia dal ricchissimo repertorio della mitologia antica. E la mia scelta è caduta sul Grifone, per metà aquila, per metà leone e con orecchie equine: insomma, quel che si dice una creatura enigmatica!"