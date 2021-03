F1: Briatore, 'Alonso sfortunato in gara ma qualifica superiore al valore della macchina'**

29 marzo 2021 a

a

a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Alonso? Ero al telefono con lui poco fa, era dispiaciuto anche se sapeva che la posizione della Renault era questa. Devono puntare tutto sul prossimo anno, però ha anche avuto la sfortuna che un pezzo di plastica sia entrato nel condotto dei freni mandandoli ko, ma la qualifica di Alonso era superiore al valore della macchina". Lo ha detto Flavio Briatore all'Adnkronos dopo il primo Gp della stagione in Bahrain che ha visto lo spagnolo Fernando Alonso dopo il nono tempo in qualifica con la Alpine uscire per un problema ai freni quando era in lotta per andare a punti. "Io credo che la Renault-Alpine sia quest'anno tra la 12esima e la 15esima posizione, speriamo si concentrino un po' tutti sul prossimo anno per avere una macchina migliore che Alonso merita", ha aggiunto Briatore che sulla piccola sosta prima di tornare in pista in Italia ha sottolineato che "lavorare per recuperare quando sei così lontano è difficile".