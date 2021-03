Covid: registrato in Russia lo Sputnik Light, è monodose**

29 marzo 2021 a

a

a

Mosca, 29 mar. (Adnkronos) - E' stato registrato in Russia, dal ministero della Salute, il vaccino contro il covid Sputnik Light, rende noto l'agenzia Tass citando l'inserimento del farmaco nel registro ufficiale di quelli autorizzati. Sputnik Light consiste in una sola dose dello Sputnik ed è destinata a tamponare le carenze di vaccini a disposizione. La copertura assicurata da una sola dose del vaccino, aveva detto il Presidente Putin, è dell'85 per cento. E il direttore dell'Istituto Gamaleya, Aleksandr Gintsburg, aveva detto che la protezione dura intorno ai 3-4 mesi.