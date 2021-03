Scrittori: addio a Joan Walsh Anglund, illustratrice dei bambini con gli occhi a puntini

28 marzo 2021 a

a

a

Washington, 28 mar. - (Adnkronos) - L'artista e scrittrice statunitense Joan Walsh Anglund, illustratrice, poetessa e autrice per l'infanzia nota per le sue immagini delicate e immediatamente riconoscibili di bambini dal viso dolce e con gli occhi a puntini, è morta nella sua casa nel Connecticut, per cause naturali, all'età di 95 anni. L'annuncio della scomparsa, a funerali avvenuti, è stato dato dalla figlia Joy.

Walsh Anglund ha illustrato centinaia di fiabe e filastrocche, novelle, libri di preghiere, racconti di Natale e di Pasqua. Il suo editore americano ha calcolato che in tutto il mondo ha venduto oltre 50 milioni copie con i 120 volumi a sua firma. Nelle sue amabili illustrazioni i bambini dal viso tondo non hanno né bocca né naso ma solo due puntini al posto degli occhi, abbastanza da permettere ai piccoli lettori di qualsiasi paese di immergersi in avventure e di proiettare le proprie emozioni sui personaggi. E' stata autrice anche di figurine su carta di bambole da ritagliare di particolare successo negli anno '50 e '60.

"Con le mie illustrazioni e i miei racconti cerco di tornare all'essenza dell'infanzia, non disegnando un bambino realistico e specifico ma soprattutto povando a catturare quella sensazione che tutti i bambini hanno, quella dell'infanzia stessa", ha spiegato una volta Walsh Anglund.