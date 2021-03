Milano: scalava chilometri alle auto usate, denunciato rivenditore

28 marzo 2021 a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Aveva messo in vendita auto usate con un chilometraggio dichiarato molto più basso rispetto a quello reale. Il proprietario di una rivendita di automobili in viale Misurata a Milano è stato denunciato per tentata frode nell'esercizio del commercio e gli sono state sequestrate 11 auto: due penalmente e nove amministrativamente, poiché lasciate in sosta su strada prive della copertura assicurativa. Il nucleo antiabusivismo della Polizia locale di Milano è intervenuto a seguito di diverse segnalazioni perché ritenuto responsabile di scalare in maniera fraudolenta i chilometri delle auto usate messe in vendita e di utilizzare gli spazi per la sosta delimitati dalle strisce blu per parcheggiare le vetture.

Dagli accertamenti è emerso che due dei veicoli in vendita erano stati manomessi. I chilometraggi risultanti dalle precedenti revisioni periodiche, infatti, erano molto superiori rispetto alle percorrenze accertate sul contachilometri e dichiarate sugli annunci di vendita in vetrina.