Milano: da Comune via libera a valorizzazione Città Studi e bonifica parco Gasometri

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - La giunta del Comune di Milano ha approvato due delibere sulla ridefinizione delle attività dell'Università degli Studi in Città Studi e alla rigenerazione dell'area della Bovisa, destinata ad ospitare un campus del Politecnico. “Da un lato vogliamo consolidare la vocazione universitaria di Milano e contribuire a promuoverne l'eccellenza nel mondo e dall'altro intendiamo favorire un processo di rigenerazione urbana di due quartieri della città, preservandone le caratteristiche storiche e garantendo una regia pubblica al processo di sviluppo”, ha detto l'assessore comunale all'Urbanistica e Verde, Pierfrancesco Maran.

Con il primo provvedimento la giunta ha approvato le linee di indirizzo per la sottoscrizione, con Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano, del Protocollo di intesa per la valorizzazione ed il rilancio di Città Studi come hub di servizi di diritto allo studio, formazione terziaria, ricerca e innovazione in vista del trasferimento di alcuni dipartimenti nell'area Mind.

Il protocollo, che evidenzia l'impegno della Statale a mantenere un presidio nel quartiere, è finalizzato a definire un piano di riutilizzo degli immobili presenti a Città Studi che verranno lasciati liberi, prevedendovi l'insediamento di strutture bibliotecarie, laboratori di ricerca, luoghi di innovazione e residenze universitarie, nel rispetto dell'interesse storico di parte degli immobili ricadenti nelle aree, come la sede di Biologia, opera dell'architetto Vico Magistretti.