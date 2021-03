Milano: da Comune via libera a valorizzazione Città Studi e bonifica parco Gasometri (2)

28 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Con un'altra delibera la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di bonifica dell'ultimo lotto dell'area Bovisa-Gasometri, per un importo di 3,6 milioni di euro. L'intervento, redatto da Mm, consentirà di portare a compimento i lavori di bonifica dell'area in cui il Politecnico realizzerà un parco per gli studenti e i residenti del quartiere.

Come previsto dall'accordo quadro sottoscritto con il Politecnico per la valorizzazione dell'area attraverso la realizzazione di un Campus di eccellenza, in futuro il Parco dei Gasometri sarà connesso al Parco della Goccia attraverso una rete di spazi verdi e pedonali, per un totale di circa 215mila metri quadrati di verde. Nei prossimi mesi l'ateneo potrà attivarsi per rendere fruibili il lotto già bonificato attrezzandolo per il tempo libero e lo sport, e per rifunzionalizzare i due gasometri, edifici storici d'interesse culturale.